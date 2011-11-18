Литвин отложил свое вливание в Партию регионов?

Спикер Верховной Рады Владимир Литвин не считает норму об установлении 5% проходного барьера дискриминационной.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Рада", комментируя нарекания "мелких" партий по поводу повышения проходного барьера.

"Оснований для нареканий я не вижу", - отметил лидер "Народной партии".

Он напомнил, что в Украине зарегистрировано почти 190 политических партий, однако, согласно социологическим опросам, поддержку на уровне 1% и выше имеют "пять-шесть политических структур".

"Так что проблема не в законе, а в политических партиях и их лидерах", - сказал Литвин, добавив, что таким структурам не понравится ни один избирательный закон.

"Угодить всем нельзя", - уточнил он.

При этом Литвин уклонился от ответа на вопрос, будет ли его партия объединяться с Партией регионов.

"Будет еще 90 дней избирательного процесса. Сейчас надо думать о другом", - отметил он.

Литвин также обратил внимание на то, что согласно новому закону формировать избирательные комиссии будут иметь право партии, которые сейчас имеют свои фракции в парламенте, все "мажоритарии" и все партии, которые согласились на участие в выборах.

Он не исключил, что при такой ситуации "некоторые политические партии, которые существуют преимущественно на бумаге, но имеют непомерные амбиции в лице своего лидера, будут договариваться с крупными игроками, чтобы те давали им свои кандидатуры членов комиссий за соответствующую награду".

"И уже сейчас разворачивается борьба между крупными политическими игроками, чтобы приблизить к себе соответствующие маргинальные политические структуры. Тут надо быть чрезвычайно бдительными, чтобы не использовали такую ​​возможность", - сказал спикер.

Как известно, в четверг Верховная Рада приняла в целом закон "О выборах народных депутатов".

Законом предусмотрено, что выборы будут проводиться по смешанной системе с проходным барьером в 5%.

Украинская правда