Закон о выборах: путь к прозрачности или фальсификациям?

Вчера народные избранники решили, какие выборы нужны Украине. Отныне на выборы будут идти только партии, а не блоки, проходной барьер вырос до 5%, графу “против всех” убрали. Выборы будут проводиться по смешанной системе. Половина депутатов будет избираться по закрытым партийным спискам, другая половина – в мажоритарных округах. Новый закон комментируют эксперты.

Владимир Олийнык, народный депутат, ПР, член ВСК по вопросам избирательного законодательства:

В БЛОКИРОВАНИИ МЫ ВИДЕЛИ УГРОЗУ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ В ПАРЛАМЕНТЕ

Наиболее придирчиво к избирательному закону отнеслась бесспорно оппозиция. Она сформировала свои вопросы к этому законопроекту двумя блоками: политический (там речь шла о системе, проходном барьере, блоках или партиях) и технологический (который дает ответы на вопросы: как эта избирательная процедура будет проходить, насколько она совершенна, насколько перекрывает пути для фальсификаций и тому подобное). Второй перечень вопросов мы сразу приняли и даже еще дополнили. Например, документация будет сохраняться 5 лет...

В то же время мы прописали в законопроекте такие важные вещи, как невозможность снятия кандидата с регистрации под надуманными поводами, кроме конституционных (это потеря гражданства, судимость), защита бюллетеней, 5 дней дали на обжалование в судах, все уточнили относительно голосования на дому (для этого обязательно необходимо заявление и медицинская справка о состоянии здоровья, чего раньше не требовалось).

Четкие правила могут обеспечить прозрачность и демократичность при любой системе: смешанной, пропорциональной или мажоритарной. Но если в законе есть коллизии или лазейки для манипуляций, то какую бы вы не придумали систему с открытыми списками – будет проблема.

Оппозиция пошла нам на встречу и сказала: мы готовы признать смешанную систему с закрытыми списками и пропорцию 50 на 50.

Согласились они и с тем, что нужно поднимать проходной барьер для блоков. Но в ходе дискуссий пришли к выводу, что все-таки субъектом избирательных гонок оставить партии – блоки не вводить.

Потому что, как показала практика, блоком хорошо заходят, но в блок входят те, кто не в состоянии пройти самостоятельно, и там больше гордыни, чем идеологии.

Я вот не могу понять, почему два Руха, которые имеют одну идеологическую базу, не могут вернуться в Рух, который возглавлял покойный Вячеслав Чорновил и который проходил в парламент. Значит, у них там не политика и интересы украинского народа, а что-то другое.

А что было с блоком НУ-НС – хаос, не могут собраться, принять решения. Значит, это какое-то искусственное образование. Как кто-то говорил: да вы хоть пять мертвецов объединяйте, все равно живого не будет.

В блокировании мы видели угрозу дестабилизации в парламенте, потому что там внутри нет единства. Потому что каждый начинает царствовать по своему усмотрению, а нужно все же проводить общую блочную политику. Практика показала – не удается. И оппозиция согласилась с этими аргументами. И это тоже компромисс.

Что еще было компромиссом – взяли базовым президентский законопроект. Я условно говорю президентский, правильно – тот, который по поручению президента разрабатывался рабочей группой, которую возглавлял министр юстиции Лавринович.

И оппозиция утверждает, что внесенные поправки, изменения позволяют сегодня обеспечить демократичность избирательного процесса и избежать фальсификаций.

Графы “против всех” во многих странах нет. “Против всех” – это за всех, и разделили потом те голоса между депутатами. Все-таки нужно как-то граждан стимулировать к выбору.

200 политических партий... Сейчас будет столько кандидатов, что бюллетени будут напоминать простыню. Если кто-то говорит что нет выбора – то извиняйте. В отдельных странах есть и штрафы за то, что не голосуют. Но я не говорю, что мы должны это внедрять. Но дошло же до абсурда, потому что уже появился мужчина с фамилией Противсих. Зачем эти политические технологии?

Сегодня мы опять собираемся комиссией, чтобы просмотреть технологические неточности, повторы, какие-то вещи редакционного характера. И когда закон будет подписан – пожалуйста, вносите предложения для его совершенствования.

Думаю, можно было бы вернуться к двум вещам в данном законе. Мы не учли вопрос гендерной политики (чтобы в каждой десятке были представители женщины) и не учли замечания – как-то более четко прописать право на голосование компактного проживания национальных меньшинств. Мы это переадресовали комиссии ЦИК.

Есть к чему возвращаться. Но будет закон, будет база, чтобы что-то совершенствовать.

Главное, мы показали Европе, что способны договариваться и что нам нужные честные выборы – прежде всего власти и президенту как гаранту, потому что нужно чтобы Европа и украинский народ признали, что выборы состоялись честно и демократически.

Юрий Ключковский, народный депутат, НУ:

ЗАКОН ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ МАКСИМАЛЬНО ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ ВЫБОРЫ

Данный закон даст возможность сделать выборы максимально фальсифицированными. Он снял очень много препятствий и, в первую очередь, обеспечивает контроль за комиссиями со стороны власти. А оппозиционные партии и кандидаты будут иметь очень мало возможностей контролировать выборы и оспаривать нарушения, которые при этом будут.

Графа “против всех” – это вещь популистская. Ее отсутствие только повысит ответственность избирателей за голосование. Голосовать против всех – это безответственно: делайте себе что хотите, а от меня ничего не зависит, моя хата скраю.

В то же время в данном законе заложено, что наблюдатель не имеет права подавать жалобу – это значительно серьезнее, чем отсутствие “против всех”.

В законе также есть неконституционное положение об одновременном баллотировании по списку и в округе. Еще в 1998 году Конституционный суд сказал, что это не отвечает Конституции 1996 года. На местных выборах эта норма была, но в условиях измененной Конституции она не оценивалась. Но после того, как мы вернулись к Конституции 1996 года, нет сомнений, что эта норма не конституционна.

5-процентный барьер приведет к тому, что около половины голосов избирателей, отданных за партии, будут утеряны, то есть не повлияют на результаты голосования, которое будет способствовать увеличению реального результата для партий, которые преодолеют барьер за счет тех, которые не преодолели.

Есть довольно серьезные проблемы и с обеспечением контроля над комиссиями, то есть представительства всех субъектов в избирательных комиссиях. Есть проблемы с обеспечением объективности СМИ во время агитации. Есть проблемы с так называемыми открепительными удостоверениями, поскольку закон ничего не урегулировал, а это значит, что остается действующей норма о государственном реестре избирателей, где изменение места голосования происходит на основании электронного сообщения одного органа ведения реестра другому. Абсолютно неконтролированно, непублично и не подлежит подтверждению или проверке. Каким образом органы ведения реестра будут это делать (а они все в местных администрациях), в скольких местах дадут возможность проголосовать одному избирателю – никто этого никогда не установит. Во всяком случае, если вы увидите у себя на участке в списке избирателей человека из другого города, вы не будете знать, законное ли это его право, или злоупотребление правом. Публичный контроль за списками избирателей становится практически невозможным или беспредметным.

Олег Тягнибок, лидер всеукраинского объединения "Свобода":

СОСТОЯЛСЯ ЗАГОВОР МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОППОЗИЦИЕЙ

Принятый закон – это реальная инструкция по фальсификации будущих выборов. Но хуже всего – данный закон, в связи с почти единогласным голосованием оппозиции, легитимизует власть Януковича в части избирательного законодательства и в части борьбы за будущий украинский парламент.

Фактически состоялся определенный заговор между властью и парламентской оппозицией. Кстати, за спинами партнеров из Комитета опоре диктатуре. Потому что решение комитета было совсем иным, чем то, которое мы вчера увидели в парламенте. Такая себе круговая порука, цель которой для Януковича – удержаться в кресле президента на следующий срок, а отдельным депутатам оставить за собой кресла парламента.

У закона есть свои плюсы и минусы. Но выборы фальсифицируют не законы, а конкретные люди, которые работают в участковых комиссиях, в окружных комиссиях, в ЦИК, фальсифицируют выборы люди, которые получают деньги за подделку, представители органов правопорядка: милиция, прокуратура, суды, которые получают соответствующие указания, фальсифицируют те, кто из Администрации или из штабов провластных партий дают определенные поручения и приказы.

Что делать? Это было основное задание оппозиции – показать всей стране и всему миру, что Янукович и его окружение все делают для того, чтобы недемократическими методами, изменив, возможно, Конституцию (потому что им для того и нужно 300 голосов), остаться пожизненно у власти. А поддержав их позиции, пойдя с ними на компромисс, они фактически очень сильно ослабили и даже сделали невозможным обвинение режима Януковича в будущих фальсификациях. Тем самым, кстати, взяв и на себя ответственность за непосредственные фальсификации на выборах.

Сейчас парламентская оппозиция говорит: это же прекрасный закон, который не даст возможности сфальсифицировать выборы. А когда будут сфальсифицированы выборы (а в этом, думаю, никто не сомневается) – что тогда говорить?!

Должно было нагнетаться противостояние в парламенте, которое могло опрокинуться на улицу. Но этого не произошло. Это фактически дало дополнительные козыри для Януковича как в переговорах с мировым сообществом, так и в затыкании рта недовольным людям, которых чем дальше, тем больше в Украине.

Я слукавлю, если скажу, что нас менее всего волнует увеличение проходного барьера. Создается впечатление, что единственная политическая сила, которая может пострадать от этого повышения, – “Свобода”. Все выглядит так, что для ПР, их сателлитов коммунистов и для кое-кого из парламентской оппозиции ой как не выгодно было бы иметь всеукраинское объединение “Свобода” в следующем парламенте. Поэтому думаю, такое единодушие в этом вопросе было, в частности, направлено и против “Свободы”, чтобы не реализовался шанс относительно создания первой националистической фракции в парламенте.

На прошлых выборах у нас украли 30% голосов – почти 356 тысяч. Понятное дело, что на будущих выборах будут красть не меньше, а наверное, больше. Поэтому для прохождения 5-процентного барьера мы уже должны себя настроить на получение по меньшей мере 10%. Но это задание является абсолютно реальным.

Александр Барабаш, президент Ассоциации народных депутатов Украины, эксперт по избирательному праву:

ЭТОТ “КОМПРОМИСС” ОТВЕЧАЕТ ШКУРНЫМ ИНТЕРЕСАМ И ВЛАСТИ, И ОППОЗИЦИИ

Мы наблюдали процесс поиска всеми политическими силами наиболее выгодного для себя варианта. Это шабаш партократии, когда узкие политические элиты, которые имеют монополию на формирование парламента, в своих переговорах, интригах и тайных соглашениях выторговывают друг у друга более выгодные для себя условия, и это не имеет никакого отношения к миллиону избирателей.

Партийная элита полностью отобрала у избирателей все избирательные права, которые по Конституции им принадлежат, и забавляется этими правами.

Фундаментальных изменений избирательного права не происходит. И даже не ставилось ни малейшей цели это сделать.

Нет свободы выдвижения – все мажоритарники должны принадлежать к какой-то партии. Почему? Они панически боятся, что избиратели проголосуют за независимых кандидатов. Это продразверстка – всех загоняют голосовать только за представителей политических партий.

Отсутствие свободы выдвижения – это недопустимость свободной, честной конкуренции.

Не было в Советском Союзе свободы выдвижения. Она была монополизирована партиями. И только когда Горбачев в 1988 году провел такой эксперимент, эта свобода самовыдвижения сорвала крышку с тоталитарной системы и сделала кучу революций одновременно: и экономическую, и политическую, и государственную, и идеологическую.

Сегодня мы вернулись во времена позднего СССР, когда 5-6 партийных элит фактически делят до выборов все мандаты. Критерии, по которым распределяются или даруются эти мандаты с барского плеча абсолютно далеки от интересов граждан. Элита вырождается, она не имеет никакой связи с обществом – они сами между собой варятся, сами себя избирают и сами для себя придумают правила, чтобы там остаться...

Сейчас видим удивительное братание вокруг этой избирательной системы, потому что она хранит вечное депутатство для тех, кто входит в пул избранных в ведущих партиях. Поэтому сегодня представители БЮТ и ПР чуть ли не целуются в эфирах. Они очень довольны этим “компромиссом”, потому что он отвечает их шкурным интересам, которые для них выше идеологических, партийных или общественных.

Опрашивала Анна Ященко