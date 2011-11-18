Тягнибок о барьере 5%: у нас есть все шансы пройти

У ВО "Свобода" есть все шансы преодолеть новый - 5% - проходной барьер на выборах следующего парламента.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

По мнению Тягнибока, украинская политика непредсказуема, а потому не известно, какой будет ситуация с выборами Верховной Рады через год.

"У нас есть все шансы пройти. Тем более, что на прошлых местных выборах суммарный рейтинг"Свободы" превысил 5% и составил примерно 5,5%", - отметил националист.

По его словам, здесь следует учесть, что мотивация у избирателя голосовать за "Свободу" во время избрания народных депутатов даже больше, чем поддерживать эту партию на выборах в местные органы власти.

"Это также говорит о том, что у нас есть абсолютно реальные возможности преодолеть 5% барьер. Другое дело, сможем ли мы сохранить результаты предстоящего голосования? Ведь в сегодняшних условиях и при учете будущих фальсификаций это будет крайне сложно", - добавил свободовец.Вместе с тем он заверил, что его партия будет бороться до последнего.

"Да и сам факт принятия такого закона в ВР также может добавить голоса "Свободе", - резюмировал Тягнибок.

Напомним, Верховная Рада вчера приняла новый закон о выборах. В нем повышается проходной барьер до 5%, вводится пропорционально-мажоритарная система и запрещается участие политических блоков.