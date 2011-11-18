Эксперты: мостостроению нужен альтернативный подъемный кран

Падение плавучего крана в Киеве свидетельствует, что мостостроению нужен альтернативный подъемный кран.

Такое мнение выразили эксперты по поводу сегодняшней аварии на строительстве Подольского моста.

Сегодня около 11 утра в Киеве перевернулся и упал в воду плавучий подъемный кран, принимавший участие в строительстве Подольского мостового перехода через Днепр.

По предварительным данным МЧС, жертв нет. Всего по штатному расписанию краном управляют 9 человек – все специалисты компании «Планета-мост». Во время чрезвычайной ситуации люди упали в воду и были спасены находившимися поблизости катерами, буксирами и водолазами компании «Мостобуд». Они же помогли догнать стремительно уплывающий по течению один из понтонов аварийного крана.

Подъемный кран «Захарий» грузоподъемностью 680 тонн, принадлежащий компании «Планета-мост», 13 ноября завершил запланированные на этот год работы и в технологическом процессе строительства моста уже не участвовал. За это время были смонтированы 4 секции арочного пролета над Днепром. Дальнейшее использование крана планировалось в следующем году.

С 14 ноября компания «Планета-мост» готовила плавучий кран к переводу из рабочего положения в транспортное – для перемещения к месту зимней стоянки. В этот момент и произошла, как говорят специалисты, «нештатная ситуация». Конструкция крана весом около 3 тыс. тонн завалилась на бок и частично ушла под воду.

Пока очевидно: произошла серьезная поломка крана – повреждены стрела, узел ее крепления к крану, несущие понтоны. От более подробных комментариев специалисты воздерживаются. Сейчас важно обеспечить плавучесть конструкции, чтобы переместить ее к месту обследования и ремонта. Тогда и будут сделаны окончательные выводы о причинах ЧП, а также о возможностях восстановления подъемного плавучего крана.

Также эксперты считают, что только по счастливой случайности кран завалился в сторону берега. Если бы он упал в основное русло – затонул бы. Тогда шансы на его восстановление были бы практически равны нулю.

В будущем году с помощью этого плавучего крана предполагалось смонтировать еще 2 секции арочного пролета Подольского мостового перехода. Теперь перед специалистами «Мостобуда» стоит сложная задача: скорректировать технологию строительства для обеспечения ввода мостового перехода в установленные сроки. В дальнейшем были планы использовать этот кран в строительстве автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье. По этой причине сегодня в Севастополе заморожено строительство плавучего крана грузоподъемностью 1200 тонн, спроектированного специально под запорожский проект.

Анализируя сегодняшнее ЧП, специалисты едины в мнении: для Украины было бы непростительной ошибкой привязывать все отечественное мостостроение к одному единственному плавучему крану. Такие риски не оправданы. Теперь уже очевидно – от случайностей не застрахован никто. При этом недостроенный севастопольский плавучий кран вдвое мощнее по грузоподъемности и в него уже вложены десятки миллионов бюджетных гривень. Проблема альтернативного крана становится особо актуальной в связи с ближайшей перспективой строительства новых внеклассных мостовых переходов в Кременчуге, в составе столичной окружной дороги, мостовой переправы через Керченский пролив, других важных инфраструктурных проектов. К тому же аналогов севастопольскому крану нет ни в одной из стран СНГ, а плавучий кран грузоподъемностью 1200 тонн уже сегодня востребован на стройках ближнего зарубежья.