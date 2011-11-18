На Полтавщине Табачнику поднесли гарбуза

Сегодня в Полтавской области на базе Пирятинского лицея министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК провел совещание для учителей Полтавской, Киевской, Харьковской, Сумской, Черкасской, Черниговской областей, на котором обсуждалось содержание проекта Государственного стандарта базового и полного общего среднего образования.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской областной государственной администрации.

В свою очередь руководитель Пирятинской районной организации партии «Фронт змін» Владислав ГУЛЕНКО сообщил, что активисты парторганизации вместе с другими оппозиционными силами устроили массовый пикет против приезда Д.ТАБАЧНИКА.

У здания лицея собралось около 100 человек, которые держали в руках транспаранты с требованием отставки министра. Оппозиция встретила Д.ТАБАЧНИКА с символическим подарком - тыквой и криками «позор!». Митингующие после пикета оставили тыкву на ступеньках лицея.