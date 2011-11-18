Нардеп заявил о выходе из НУНС

Народный депутат Украины Эдуард ЗЕЙНАЛОВ заявил о выходе из фракции “Наша Украина - Народная самооборона”.

В комментарии УНИАН он подчеркнул, что выходит из фракции, поскольку она “вступила в заговор с провластным большинством” относительно принятия закона о выборах народных депутатов.

Э.ЗЕЙНАЛОВ отметил, что “псевдооппозиционеры от фракции НУ-НС говорят о собственной непримиримости с позицией власти именно в вопросе избрания высшего законодательного органа страны”, но сами же поддержали закон, предложенный парламентским большинством. “Они дискредитировали себя не только в глазах украинцев, но и в глазах всего мирового сообщества», - считает он. При этом Э.ЗЕЙНАЛОВ отметил, что и избиратели, и политики, как в Украине, так и далеко за ее пределами, прекрасно понимают всю никчемность принятого закона, нормы которого даже близко не согласовываются с нормами европейской демократии».

Э.ЗЕЙНАЛОВ подчеркнул, что «парламентская оппозиция себя окончательно дискредитировала, и не имеет морального права называть себя таковой».

Отвечая на вопрос УНИАН, останется ли он внефракционным после официального объявления о его выходе из фракции НУ-НС, Э.ЗЕЙНАЛОВ отметил, что надеется, что в парламенте Украины в ближайшее время будет создана депутатская группа, которая объединит “настоящую оппозицию”. При этом он добавил, что разговоры о создании такой группы уже ведутся “определенное время”.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Верховная Рада приняла в целом Закон «О выборах народных депутатов».

За принятие соответствующего решения проголосовали 366 народных депутатов из 404 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности «за» проголосовали 187 депутатов от фракции Партии регионов, 62 – от "БЮТ-Батьківщини", 36 – от НУ-НС, 24 – от КПУ, «Реформы во имя будущего» - 19, Народной партии – 20, внефракционных – 18.