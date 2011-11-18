Ефремов - о Ландике: это не мой уровень

Депутат Луганского горсовета Роман ЛАНДИК пытается перевести в политическую плоскость уголовное дело, возбужденное против него за избиение девушки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сегодня на брифинге, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать вчерашнее заявление Р.ЛАНДИКА о том, что за решеткой он сидит из-за А.ЕФРЕМОВА.

Лидер фракции ПР сказал, что «ответ на этот вопрос он (Р.ЛАНДИК – УНИАН) уже получил от своего отца (народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА), который ему ответил, что он очень ошибается в этом вопросе».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Честно говоря, я этого человека практически не знаю, я знаю его отца и не более того».

«И поэтому какие-то комментарии мне делать в отношении заявления людей, которых я знаю очень мало или вообще не знаю, которые находятся в тяжелой ситуации на сегодняшний день и пытаются эту ситуацию перевести в политическую плоскость, я вообще не считаю, что это правильно комментировать», - сказал лидер фракции ПР.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Давайте говорить объективно – это не мой уровень взаимоотношений, и комментировать этот факт совершенно смешно».

Как сообщали СМИ, вчера, 17 ноября, во время судебного заседания Р.ЛАНДИК обвинил А.ЕФРЕМОВА в фабрикации дела против него, а также намекнул, что председатель фракции "регионалов" причастен к смерти народного депутата Евгения Кушнарева.

Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске Р.ЛАНДИК избил Марию КОРШУНОВУ.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч.3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил под стражей депутата Луганского городского совета Р.ЛАНДИКА до вынесения приговора.

31 октября стало известно о том, что депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.

17 ноября в Ленинском райсуде Луганска началось рассмотрение по существу уголовного дела против Р.ЛАНДИКА.