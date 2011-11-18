Янукович подгоняет с законом о рынке земли

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает народных депутатов как можно скорее принять закон о рынке земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая во Дворце «Украина» на торжествах, посвященных Дню работников сельского хозяйства.

Президент подчеркнул, что сегодня на рассмотрении парламента находится судьбоносный законопроект в рамках проведения земельной реформы «О рынке земель», который рассчитан на поддержку развития фермерства, малого и среднего бизнеса на селе.

«Убежден, что законодатели обеспечат максимально оперативную и прозрачную проработку данного закона», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также выразил уверенность, что правительство обеспечит информационное сопровождение и разъяснительную работу о целесообразности принятия вышеуказанного закона.

«Люди должны понимать суть реформы, насколько полезна она для них», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также отметил, что важным является принятие Закона «О продовольственной безопасности», поскольку, кроме достижений, аграрный комплекс имеет и ряд нерешенных проблем.

По его словам, по основным видам продуктов питания фактическое потребление находится ниже необходимых норм. Украина импортозависима по отдельным видам продовольствия. В.ЯУНКОВИЧ отметил, что в Украину импортируется довольно много товаров и видов продукции, которая могла бы производиться и в Украине и даже экспортироваться. Именно решению этих проблем и должен способствовать Закон «О продовольственной безопасности».

Он подчеркнул, что в соответствии с Программой экономических реформ, этот законопроект должен быть внесен на рассмотрение парламента до конца этого года.

Также Президент высказался за необходимость принятия Закона «Об органическом производстве». Он подчеркнул, что Украина имеет в этой сфере значительные перспективы. Президент подчеркнул, что мировой рынок потребления органических продуктов имеет тенденцию к росту, и поэтому эта сфера должна развиваться в Украине.