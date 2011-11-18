22 миллиардера скупят землю - и 45 миллионов станут нищими

Перед внедрением рынка земель сельскохозяйственного назначения необходимо провести всеукраинский референдум.

Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ - «Батьківщина»), председатель Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя вчерашнее голосование в парламенте за закон о рынке земли, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, земля является стратегическим ресурсом Украины, которым нужно пользоваться с умом и оглядкой на будущие поколения.

«Продается не земля - продается наше будущее. У нас потом не будет никаких ресурсов и возможностей для экономического роста. Необходимо провести референдум и спросить у людей, доверяют ли они продажу земли власти. Иначе земля будет принадлежать кучке олигархов: 22 миллиардера скупят землю, и оставят 45 миллионов нищими», - считает депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что нынешние действия власти представляют серьезную угрозу безопасности страны, поскольку влияют на ее экономику значительно больше, чем угроза дежурного очередного мирового кризиса.

«Действия власти экономически опасны для страны. Нам угрожает не столько мировой кризис, сколько внутренний кризис, который власть провоцирует своими действиями. Самое главное: пока не будет преодолена коррупция, любые реформы будут всего лишь косметическим ремонтом», - констатировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В пресс-службе напомнили, что в октябре председатель Комитета Верховной Рады огласила основные требования аграриев к правительству.

«Мы требуем продлить мораторий на куплю-продажу сельхозземель до того момента, пока не будут законодательно обеспечены права крестьян, фермерам и владельцам-гражданам Украины. Наша цель - провести не чиновническую, а народную земельную реформу. Как продавать землю, должны решать те, кто ее обрабатывает. Сегодня, в кризис, землю продавать нельзя», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Ранее она зарегистрировала в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения" (№ 9238), которым до проведения и установления результатов всеукраинского референдума относительно купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения запрещаются любые операции по отчуждению земельных участков.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 ноября, Верховная Рада Украины направила на повторное первое чтение правительственный законопроект о рынке земель.