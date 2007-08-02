Литвин передал в интернаты 150 тысяч гривен из собственных средств

Сегодня лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН во время пребывания в Житомирской области передал ряду интернатных заведений Житомирской области 150 тысяч гривен материальной помощи из собственных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на встрече В.ЛИТВИНА с партактивом Житомирской областной организации Народной партии председатель этой организации, экс-губернатор Житомирской области Николай РУДЧЕНКО.

По словам Н.РУДЧЕНКО, «эти средства будут направлены на приобретение медоборудования, ремонт интернатных заведений и одежду для детей-сирот».

Сегодня в Житомире в помещении областной облгостелерадиокомпании В.ЛИТВИН выступил перед однопартийцами и провел пресс-конференцию для местных СМИ.