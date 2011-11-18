У Ефремова «руки не доходят» разобраться, чей забор около ВР

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ утверждает, что у него «руки не доходят» разобраться, кто установил высокий забор вокруг здания Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, комментируя по просьбе журналистов поступок оппозиционных депутатов, которые срезали две секции забора около ВР.

«Если честно, поверьте, физически руки не доходят, чтобы разбираться о какие-то заборах», - отметил А.ЕФРЕМОВ.

«Я рад, что за прошедшую неделю коллеги из НУ-НС сделали хоть что-то полезное в этом здании. Надеемся, что они и дальше будут работать столь же эффективно», - подчеркнул он.

При этом А.ЕФРЕМОВ не ответил на вопрос, что, по его мнению, необходимо сделать с забором около ВР. По словам лидера фракции ПР, люди, которые «отвечают за установку данного забора, они должны принимать соответствующее решение».

Отвечая на реплику журналистов, что все ведомства отрицают причастность за установленный возле парламента забор, А.ЕФРЕМОВ сказал: «В любом случае, в конечном результате где-то на балансе этот забор окажется, невозможно взяться из воздуха, и тогда уже те структуры, которые этим занимаются, будут выяснять отношения».

«Я его не устанавливал, я его и не собираюсь убирать», - резюмировал А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, двухметровый забор установили возле здания Верховной Рады в начале октября этого года.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН заявлял, что парламент не имеет никакого отношения к установлению ограждения.

Между тем это ограждение несколько раз сносили участники акций протеста против отмены льгот.

В частности, 3 ноября возле Верховной Рады участники акции сломали металлическое ограждение и ворвались во двор парламента, после этого их начали оттеснять бойцы спецподразделений милиции.

В Главном управлении МВД Украины в Киеве сообщили, что в рамках расследования уголовного дела по факту хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам правоохранительных органов во время акции протеста 3 ноября возле парламента милиция устанавливает, кому принадлежит металлическое ограждение возле центральных входов в здание Верховной Рады.

12 ноября забор укрепили бетоном.

Сегодня, 18 ноября, несколько депутатов из фракций НУ-НС и "БЮТ-Батькивщина" срезали «болгаркой» две секции забора со стороны Мариинского дворца.