«Врачей без границ» и Красный крест просят спасать Тимошенко

Партия «Батьківщина» призывает международные медицинские организации добиться надлежащей диагностики и лечения экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил один из лидеров партии Александр ТУРЧИНОВ.

Он сказал, что партия «Батьківщина» обратилась с открытым письмом в Международный комитет Красного креста, Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения и международную организацию «Врачи без границ», предоставила им информацию о ситуации, которая сложилась с лидером партии Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы просим их вмешаться в ситуацию в соответствии с их уставами», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

«Надеюсь, что совместными усилиями мы остановим руководство Украины в их попытках физически уничтожить Ю.ТИМОШЕНКО», - добавил А.ТУРЧИНОВ.

«Мы обращаемся к вам (международные медицинские организации – УНИАН) с просьбой вмешаться в ситуацию и, пользуясь положениями международных конвенций, в частности относительно прав пациентов, требований Общей декларации прав человека и других, добиться проведения необходимых мер для надлежащей диагностики и лечения Юлии ТИМОШЕНКО и других политических узников в Украине», - говорится в открытом письме «Батьківщини» в эти организации, которое раздали журналистам по завершении пресс-конференции А.ТУРЧИНОВА.