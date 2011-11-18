В ЦИК повышение проходного барьера назвали дискриминационным

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА считает "дискриминационным" положение принятого вчера закона о выборах народных депутатов относительно повышения проходного барьера для партий при условии запрещения избирательных блоков.

Такое мнение А.МАГЕРА выразил в интервью радио "Свобода",комментируя законодательную норму о повышении с 3% до 5% проходного барьера для участников парламентских выборов.

"Конечно, что при условии отмены избирательных блоков на эти парламентские выборы и при условиях отсутствия законодательства, которое бы позволяло объединение политических партий, эта норма является несколько дискриминационной. Но, опять же, это был продукт компромисса", - сказал А.МАГЕРА.

В то же время заместитель председателя ЦИК убежден, что рано или поздно Украина придет к пропорциональной системе выборов с открытыми региональными списками. "Рано или поздно мы к этому все равно придем. Но выборы в 2012 году пройдут именно по смешанной системе. И к этому нужно готовиться политикам, избирателям, обществу. Вопрос только в том, чтобы заблаговременно все процедуры были соблюдены. В частности, заблаговременно были образованы избирательные участки, территориальные избирательные округа. Избиратели заранее должны знать, где их избирательный округ, где их избирательные участки с тем, чтобы не было никаких нареканий", - отметил он.

По мнению А.МАГЕРЫ, в целом к закону о выборах народных депутатов «можно иметь определенные претензии». «Но давайте не будем забывать о том, что это определенный компромисс, продукт компромисса многих сил парламента, и что за него проголосовали 366 голосов – это более 90 процентов от всех депутатов. Конечно, есть решение Конституционного Суда Украины от 1998 года, которым Конституционный Суд Украины тогда обратил внимание парламента на то, что, все же, более правильным было бы выписать в законе норму, по которой человек может баллотироваться или по списку, или в мажоритарном округе. Но положение проголосовано такое, какое есть", - резюмировал А.МАГЕРА.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 ноября приняла в целом закон Украины «О выборах народных депутатов».

Законом предусмотрено, что выборы будут проводиться по смешанной системе – 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а 225 – по мажоритарной системе.

Участие в выборах принимают только политические партии, а участие блоков политических партий не предусмотрено.

Кандидат в народные депутаты может выдвигаться как по списку политической партии, так и одновременно в одномандатном округе.

Избранной в Верховную Раду считается политическая партия, которая получила минимум 5% голосов избирателей и кандидат по мажоритарному округу, который получил большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По закону, в избирательном бюллетене не будет графы «против всех».