БЮТ покинул зал Верховной Рады

Народные депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» покинули сессионный зал Верховной Рады, таким образом демонстрируя недовольство ответами министров во время Часа вопросов к правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности народный депутат Владимир ЯВОРИВСКИЙ заявил, что ответы министров были формальными.

«Сегодня было продемонстрировано, какое у нас правительство», - сказал В.ЯВОРИВСКИЙ.

Он добавил, что не понимает, зачем министры вообще пришли в парламент.

«Вы видели, что это были за ответы. Ни одного ответа по существу», - возмутился В.ЯВОРИВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде выступали министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК и министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО.

В частности А.АНИЩЕНКО докладывал о состоянии здоровья экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которая содержится в СИЗО.