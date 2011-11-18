Депутаты срезали две секции забора возле Верховной Рады

Возле Верховной Рады Украины несколько депутатов из фракций НУ-НС и "БЮТ-Батькивщина" срезали «болгаркой» две секции забора со стороны Мариинского дворца.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам народный депутат Украины Виктор УКОЛОВ (фракция "БЮТ-Батькивщина") отметил, что депутаты срезали это ограждение, поскольку оно установлено незаконно.

«Если большинство хочет такого рода ограждение возле Верховной Рады Украины, то оно должно проголосовать за это, и тогда мы посмотрим, кто хочет отгораживаться от людей. Поскольку забор является незаконным, то мы его и снесли, а милиция и дальше будет выполнять свою работу – охранять Верховную Раду», - отметил В.УКОЛОВ.

Народный депутат Украины Андрей ПАРУБИЙ (НУ-НС), который собственноручно «болгаркой» срезал металлические секции забора, назвал эту акцию «символической». По его словам, теперь через этот проход к парламенту смогут приблизиться люди, которые приходят протестовать против действий власти.

А.ПАРУБИЙ отметил, что милиция не мешала депутатам демонтировать забор, после того как они предъявили свои мандаты.

Работники охраны возле ВР на вопрос журналистов, почему они не вмешиваются в ситуацию, ответили, что не могут препятствовать действиям депутатов, поскольку они неприкосновенны.

Как сообщал УНИАН, двухметровый забор установили возле здания Верховной Рады в начале октября этого года.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН заявлял, что парламент не имеет никакого отношения к установлению ограждения.

Между тем это ограждение несколько раз сносили участники акций протеста против отмены льгот.

В частности, 3 ноября возле Верховной Рады участники акции сломали металлическое ограждение и ворвались во двор парламента, после этого их начали оттеснять бойцы спецподразделений милиции.

В Главном управлении МВД Украины в Киеве сообщили, что в рамках расследования уголовного дела по факту хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам правоохранительных органов во время акции протеста 3 ноября возле парламента милиция устанавливает, кому принадлежит металлическое ограждение возле центральных входов в здание Верховной Рады.

12 ноября забор укрепили бетоном.