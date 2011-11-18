Парубий «болгаркой» срезает забор возле Верховной Рады

Народный депутат Украины Андрей ПАРУБИЙ (фракция НУ-НС) «болгаркой» частично срезал забор возле Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время депутат продолжает срезать забор.

Возле А.ПАРУБИЯ находится несколько депутатов из фракции НУ-НС, в частности Владимир АРЬЕВ и Владимир ВЯЗИВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, двухметровый забор установили возле здания Верховной Рады в начале октября этого года.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН заявлял, что парламент не имеет никакого отношения к установлению ограды.

Между тем эту ограду несколько раз сносили участники акций протеста против отмены льгот.

В частности, 3 ноября возле Верховной Рады участники акции сломали металлическую ограду и ворвались во двор парламента, после этого их стали оттеснять бойцы спецподразделений милиции.

В Главном управлении МВД Украины в Киеве сообщили, что в рамках расследования уголовного дела по факту хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам правоохранительных органов во время акции протеста 3 ноября возле парламента милиция устанавливает, кому принадлежит металлический забор возле центральных входов в здание Верховной Рады.

12 ноября забор укрепили бетоном.