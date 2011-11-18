Как стать нардепом: клятва на крови плюс 7-8 миллионов?

Депутаты Верховной Рады VI созыва, независимо от своей партийной принадлежности, прогнозируют, что место в избирательных списках кандидатов в депутаты на будущих парламентских выборах будет стоить до 8 млн. дол.

Об этом сообщает "Газета по-украински" (от 18 ноября 2011 года).

"По информации из многих областей, председатели облгосадминистраций объявили "конкурс" кандидатов от власти на мажоритарные округа. Вроде еще не приняли окончательное решение о сумме "взносов". Губернаторы собирают с кандидатов-миллионеров от 2 до 7 миллионов долларов в зависимости от области. Многие бизнесмены отказываются, потому что не понимают, кто будет принимать окончательное решение об их участии в выборах - глава облгосадминистрации, руководители правительства или чиновники Администрации Президента", - сказал заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

Политтехнологи предполагают, что за 1 млн. дол. можно провести кандидата лишь в сельском мажоритарном округе. Но сейчас рейтинг претендента на округе должен быть не менее 30%. Кроме того, необходимо договориться о поддержке с властью.

"Над скупкой мест с полгода работают и депутаты-"тушки", и "свои". Обсчитывали, что на средний округ будут тратить от 2 до 8 миллионов долларов. Это если не будет конкурента-миллиардера. Иначе суммы возрастут в несколько раз", - считает народный депутат Юрий КАРМАЗИН (фракция НУ-НС).

Внефракционный депутат ВР Леонид ГРАЧ добавил, что власть также использует "денежный" механизм для включения в списки. "Нужно отнести 7-8 миллионов долларов, если будешь баллотироваться по списку, и 3-4 - по мажоритарке. Больше шансов и менее затратно для нервов попасть в парламент по списку. Но кандидат должен поклясться на крови, что их. Чужих не принимают. Всем этим занимается ближайшее окружение ЯНУКОВИЧА - верхушка партии, фракции и Администрации Президента", - отметил он.

Л.ГРАЧ заявляет, что Партия регионов обещает кандидатам в депутаты обеспечить административную поддержку, формирование всех избирательных структур, положительные результаты при подсчете голосов, судебное сопровождение. Кроме этого, некоторые чиновники заложили средства в поддержку избирательной программы нужных людей в местных бюджетах - до 20 млн. грн. на каждого.