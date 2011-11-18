Азаров передумал лететь в Луганск - пойдет в ВР

Запланированная на сегодня рабочая поездка премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Луганск не состоится.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, поездка отменена в связи с участием премьера в заседании парламента.

Как сообщал УНИАН, в ходе рабочей поездки в Луганск планировалось участие премьера в открытии кардиологического центра. Также Н.АЗАРОВ должен был посетить Центр административных услуг и прочесть лекцию студентам Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.