СБУ ищет свидетелей взрыва в Днепропетровске

Управление Службы безопасности Украины в Днепропетровской области через СМИ просит граждан предоставить конфиденциальную информацию относительно обстоятельств взрыва в Днепропетровске в ночь на 16 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ.

«Граждан, которые владеют какой-либо информацией относительно обстоятельств взрыва и лиц, причастных к совершению преступления, просим сообщить УСБУ в Днепропетровской области по телефонам: (056)-744-85-19, (056)-791-93-78, органы милиции - 102 или другим удобным способом. Конфиденциальность гарантирована», - подчеркивается в сообщении пресс-группы.

Следственным отделом Управления СБУ в Днепропетровской области расследуется уголовное дело, возбужденное 16 ноября 2011 г. прокуратурой Днепропетровской области по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Установлено, что 16 ноября 2011 года в 00.10 в Днепропетровске напротив дома № 12-а по ул. Центральной, в районе остановки общественного транспорта «Центральная», расположенной рядом со зданием торгового центра «ЦУМ», по ул. Карла Маркса, 52, произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, которое находилось в бетонной мусорной урне. В результате чего погиб 27-летний гражданин Украины.