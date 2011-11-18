На суд к Луценко не пришли судьи

Печерский районный суд Киева сегодня вынужден был перенести на 21 ноября рассмотрение дела бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО из-за отсутствия двух членов судебной коллегии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение в начале заседания суда огласил председательствующий на процессе судья Сергей ВОВК, отметив, что двое его коллег находятся в совещательной комнате для принятия решения по другим уголовным делам.

21 ноября заседание суда должно начаться в 9.10.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

Генпрокуратура, в частности, обвиняет Ю.ЛУЦЕНКО в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

До сих пор большинство свидетелей по делу по этому эпизоду заявляли, что нарушений при трудоустройстве Л.ПРИСТУПЛЮКА в МВД не было.

Кроме того, ряд свидетелей заявляли, что не могут дать показаний по существу обвинения.