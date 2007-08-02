Член ЦИК от социалистов отказался голосовать

Член Центральной избирательной комиссии Александр ЧУПАХИН отказался голосовать за проекты постановлений сегодняшнего заседания ЦИК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в начале заседания.

По словам А.ЧУПАХИНА, он не видит оснований говорить о том, что уже начался избирательный процесс.

А.ЧУПАХИН отметил, что поскольку в предложенных проектах постановлений содержатся ссылка на начало избирательной кампании по досрочным выборам в Верховной Рады, то он не может принять участие в соответствующих голосованиях.