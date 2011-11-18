Запорожского Сталина признали декором интерьера

Запорожский горсовет признал скульптуру Сталина, установленную на входе в здание Запорожского обкома КПУ, элементом декоративного оформления интерьера. Об этом сообщает ТСН.

Как сообщила пресс-служба горсовета, с целью определения, является ли данная скульптурная композиция памятником, на место выезжала комиссия Департамента архитектуры и градостроительства Запорожского городского совета.

Она пришла к выводу, что "скульптурная композиция является элементом декоративного оформления интерьера входной группы здания и не может классифицироваться как памятник монументального искусства государственного или местного значения".

В горсовете отметили, что согласование с органами местного самоуправления элементов декоративного оформления интерьеров законодательством не предусмотрено.