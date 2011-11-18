Янукович: Украина заслуживает доверия

Украина работает на увеличение доверия со стороны своих партнеров, обеспечивая и сохраняя стабильный экономический рост, сказал журналистам в Одессе Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по его словам, «Украина заслуживает доверия партнеров – она сегодня сохраняет стабильный экономический рост».

Следовательно, отметил он, сохранение роста экономики остается для власти чрезвычайно важным вопросам. «Мы делаем все необходимое в этом плане», – добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Украина, заметил он, как и весь мир, в настоящее время переживает непростые времена – но власти удается восстанавливать рост экономики и повышать социальные выплаты. Именно экономическая стабильность в стране обеспечит улучшение качества жизни граждан, добавил В.ЯНУКОВИЧ.