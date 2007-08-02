Руководители 9 партий подписали соглашение о создании мегаблока

Сегодня в Киеве руководители девяти политических партий подписали соглашение о создании блока «Наша Украина – Народная самооборона».

Как передает корреспондент УНИАН, в блок вошли партии “Народный Союз Наша Украина”, «Вперед, Украина!», Народный Рух Украины, Украинская республиканская партия «Собор», Украинская народная партия, Христианско-демократический союз, партия “Пора”, Партия защитников отечества и Европейская партия Украины.

Соглашение подписали лидеры указанных партий: от НСНУ - Вячеслав КИРИЛЕНКО, от «Вперед, Украина!» - Юрий ЛУЦЕНКО, от НРУ – Борис ТАРАСЮК, от УРП «Собор» - Анатолий МАТВИЕНКО, от УНП – Юрий КОСТЕНКО, от ХДС – Владимир СТРЕТОВИЧ, от гражданской партии “Пора” – Владислав КАСЬКИВ, от Партии защитников отечества – Юрий КАРМАЗИН, от Европейской партии Украины – Николай КАТЕРИНЧУК.

Лидер НСНУ В.Кириленко подчеркнул, что задержка с подписанием соглашения связана не разногласиями среди подписантов, а с демократической дискуссией.

Он сообщил, что состоялись съезды 9 партий, которые, помимо решений о создании блока НУ-НС, также приняли решение о создании единой партии национально-демократического направления после завершения избирательной кампании.

В.Кириленко заверил, что после образования блока начнется «народный поход» за отмену депутатской неприкосновенности, борьба с политической коррупцией и борьба за создание богатой европейской страны. По его словам, блок будет поддерживать политику Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 июля названные 9 партий, а также Конгресс украинских националистов, подписали Декларацию объединения демократических сил, формирования единого избирательного блока и единственной политической партии. Однако Конгресс украинских националистов выступил против создания единой партии на базе избирательного блока.