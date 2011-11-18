Теризбирком больше года не регистрирует депутатов

Исполнительная служба обязала Тернопольскую областную территориально-избирательную комиссию до завтрашнего дня провести заседание и зарегистрировать новых депутатов областного совета, которые больше года не могут приступить к работе.

Как передает корреспондент УНИАН, на сессии облсовета начальник управления Государственной исполнительной службы областного Управления юстиции Игорь ШУРГОТ сообщил, что соответствующее требование председатель ТИК Сергей ИЩЕНКО получил.

«До завтрашнего дня он обязан выполнить решение суда. Суд обязал ТИК ввести тех депутатов, которые должны были бы приступить к работе вместо тех народных избранников, которые после выборов в местные советы 2010 года стали депутатами других советов. Если комиссия не соберется, председатель ТИК должен предоставить нам фамилии тех членов комиссии, которые не пришли на заседание. Тогда мы будем обращаться в суд и в правоохранительные органы», – сказал И.ШУРГОТ.

Он объяснил, что исполнительная служба не может применить какие-либо действия к самому председателю ТИК или привести членов комиссии на заседание в принудительном порядке, «поскольку решение суда касается не конкретных лиц, а коллегиального органа, которым является территориально-избирательная комиссия».

И.ШУРГОТ также сообщил, что после решения судов председатель областной ТИК уже созывал заседание, однако оно не состоялось в связи с отсутствием кворума.

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Депутаты облсовета, которые специально вызвали в сессионный зал И.ШУРГОТА, его докладом остались не удовлетворены.

«Уже год мы наблюдаем бездеятельность ТИК, уже год депутаты не могут приступить к работе. Мы не видим конкретной работы правоохранительных органов и исполнительной службы, которые должны были бы решить эту проблему, поскольку не выполняются решения судов, которые обязывают ТИК зарегистрировать новых депутатов», – сказал депутат облсовета от ВО «Свобода» Владимир СТАЮРА.

Его однопартиец Леонид БИЦЮРА добавил, что в данной ситуации у областного совета также есть претензии и к Центральной избирательной комиссии.

«Облсовет четыре раза обращался в ЦИК, однако там не сумели организовать рассмотрение этого вопроса, за внесение его в повестку дня постоянно не хватало голосов. Тогда как недавно, 7 ноября в ЦИК поступила жалоба от депутата Винницкого облсовета. Она была сразу рассмотрена, и в ЦИК приняли решение о роспуске Винницкой ТИК. Такие факты свидетельствуют о выборочном применении законодательство и политической заангажированности ЦИК», – считает Л.БИЦЮРА.

Он также сообщил, что представители ВО «Свобода» после выхода с больничного председателя облсовета Алексея КАЙДЫ планируют поручить ему обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием досрочно прекратить полномочия действующего состава ЦИК как органа, который является политически заангажированным и который работает с нарушением законодательства.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября глава областной территориальной избирательной комиссии Сергей ИЩЕНКО, который 10 месяцев не приходил на заседание облсовета, обнародовал с трибуны решения о регистрации и признании депутатами облсовета двух лиц – представителя ВО «Свобода» Ивана ДРУЗЯ и представителя Партии регионов Александра ЧАЧО.

До этого не могли приступить к выполнению полномочий трое новых депутатов от «Единого центра», по одному – от УНП и Партии регионов и 14 - от ВО «Свобода».

Численность облсовета, пока не объявлены полномочия остальных кандидатов, - 91 депутат.

Внеочередные выборы в Тернопольский облсовет состоялись 15 марта 2009 года. В новоизбранном облсовете ВО “Свобода” получила 50 мандатов, партия “Единый центр” – 20, Партия регионов – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партия “Наша Украина” – 8, Блок Литвина – 5. БЮТ вскоре отказался от своих мандатов, следовательно, численность совета к проведению местных выборов 2010 года составляла 108 депутатов.