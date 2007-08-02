Программу БЮТ, в отличие от программы Ахметова, пишут украинские специалисты

Предложенную Блоком Юлии Тимошенко программу стратегического развития Украины разрабатывали отечественные специалисты.

Это подчеркивается в переданном УНИАН комментарии одного из лидеров БЮТ Николая ТОМЕНКО.

«Политические силы сегодня представили избирателям две конкурирующих программы действий. Один из них – это заказанный за границей Фондом Рината АХМЕТОВА «План Маршалла» для правительства ЯНУКОВИЧА и Партии регионов. Второй – это программа БЮТ «Украинский прорыв. К справедливой и конкурентоспособной стране», презентованная вчера Юлией ТИМОШЕНКО», - отметил Н.Томенко.

Он напомнил, что два последних правительства, вопреки норме Конституции, не подавали в Верховную Раду программу своих действий, не говоря уже о разработке долгосрочных стратегий развития страны. В то же время, программа правительства Ю.Тимошенко «Навстречу людям» была утверждена в первый день его работы.

Сегодня же две ведущих политических силы заявили о намерении разработать комплексные программы развития страны. Настоящие документы, отметил М.Томенко, отличаются тем, что «План Маршалла» по заказуу Р.Ахметова пишут американские эксперты. В отличие от Партии регионов, БЮТ привлек к подготовке своей программы многих отечественных специалистов. Более того, основные положения «Плана Маршалла» остаются на сегодня неизвестными. В то же время БЮТ уже представил концептуальные принципы своей программы на открытое обсуждение общественности.

«Фактически, сегодня Украина может выбрать между заказанным АХМЕТОВЫМ «Планом Маршалла» и разработанной украинскими экспертами стратегией украинского прорыва, которую предлагает БЮТ для всего общества», - отметил Н.Томенко.

Как сообщал УНИАН, в начале июня по инициативе народного депутата V созыва от Партии регионов Рината АХМЕТОВА был создан Фонд «Эффективное управление», который будет разрабатывать рекомендации для правительства. Деятельность фонда сориентирована на проекты и программы, направленные на долгосрочное развитие Украины, повышение конкурентоспособности украинской экономики, улучшение качества жизни украинцев.

Сам Р.Ахметов в одном из интервью сообщил, что первый проект фонда - программу экономических реформ на последующие четыре года - будет разрабатывать одна из ведущих международных компаний, консультирующая многие правительства, однако к проекту привлекут и украинских специалистов.

1 августа состоялась презентация разработанной БЮТ Программы стратегического развития Украины. Программа называется «Украинский прорыв: к справедливой и конкурентоспособной стране». Она состоит из 12 пунктов. Ожидается утверждение документа на межпартийном съезде БЮТ 5 августа.