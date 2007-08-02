Компартия нарекла себя костяком парламентской коалиции

Партия регионов предала избирателей и тот народ, который проголосовал за эту политическую силу. Об этом в интервью корреспонденту E-NEWS заявил народный депутат Украины, первый секретарь крымского Рескома Компартии Леонид Грач, о чем и сообщает через свою пресс-службу.

По его словам, Партия регионов шла на выборы, выдвигая определенные лозунги. Однако, впоследствии проигнорировала свои же обещания, среди которых – изменение статуса русского языка и проведение референдума относительно отношения украинцев к НАТО.

Более того, подчеркнул Л. Грач, регионалы инициировали и поддержали в парламенте решение о проведении учений НАТО в Украине и о финансировании программы сотрудничества с прозападными структурами.

Народный депутат отметил, что союз Компартии с «Регионами» был исключительно вынужденной мерой, а не свободным решением коммунистов. Именно КПУ стала той силой, которая впоследствии выдвинула основные требования парламентской коалиции. «Иными словами, Компартия стала костяком парламентской коалиции», – подчеркнул Л. Грач.

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