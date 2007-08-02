Мороз покаялся в том, что поддерживал Ющенко на президентских выборах

В первую пятерку избирательного списка Социалистической партии Украины войдут лидер партии Александр МОРОЗ, министр внутренних дел Василий ЦУШКО, председатель правления Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Владимир БОЙКО, руководитель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК и министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве, говоря о подготовке партии к внеочередным выборам в Верховную Раду Украины.

По словам А.МОРОЗА, избирательный список СПУ будет несколько обновлен, и в нем будут «и новые фамилии, и молодые». В то же время программа, по его словам, и принципы партии, и позиции остаются неизменными на выборы.

А.МОРОЗ отметил, что решения об участии СПУ в выборах будут приниматься на съезде партии, который состоится в субботу, 4 августа.

По его словам, СПУ будет принимать участие в выборах, но при этом «мы будем разъяснять позицию Президента, чего он добивается, и будем отстаивать нашу позицию, которая неизменной является относительно необходимости проведения политической реформы и передачи власти на местах».

А.МОРОЗ подчеркнул, что считает досрочные выборы преступной авантюрой, “вредной” для Украины. «И во главе этой авантюры стоит Президента. Мне досадно, что это так, что я поддерживал его на президентских выборах, он, собственно, потому и стал Президентом, а затем отказался от всего того, что обещал, гарантировал, подписывал, обязывался и на чем клялся», - подчеркнул А.МОРОЗ.

Он выразил уверенность, что его партия пройдет в парламент V созыва. По мнению А.МОРОЗА, она будет принимать участие в выборах самостоятельно.

По прогнозу лидера СПУ, парламент после выборов обновится на 10%. «Если выборы состоятся, то парламент изменится приблизительно на 10%, не больше», - сказал он.