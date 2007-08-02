Симоненко назвал первую десятку списка Компартии

Коммунистическая партия Украины ставит перед собой задачу на досрочных выборах в Верховную Раду получить 10-12% голосов избирателей.

Об этом сегодня во время съезда КПУ, который проходит в Киеве, заявил лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, в первую пятерку избирательного списка КПУ войдут сам лидер партии, шахтер Евгений ВОЛЫНЕЦ, фермер Марина ПЕРЕСТЕНКО, председатель Совета ветеранов Иван ГЕРАСИМОВ и министр здравоохранения Юрий ГАЙДАЕВ.

Во вторую пятерку списка входят вице-спикер Верховной Рады V созыва Адам МАРТЫНЮК, заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Валерий БЕВЗ, народные депутаты V созыва Александр ТКАЧЕНКО, Александр ГОЛУБ и второй секретарь ЦК КПУ Игорь АЛЕКСЕЕВ. В то же время, список кандидатов пока еще окончательно не утвержден.

П.СИМОНЕНКО также отметил, что все народные депутаты V созыва вошли в проходную часть списка.

По словам лидера Компартии, средний возраст кандидатов в народные депутаты составляет 49 лет.

Во время съезда делегаты утвердили предвыборную программу партии, в которой, среди прочего, предусмотрено добиться отмены института Президента.

Основные лозунги избирательной кампании КПУ - “За народовластие!” и “Прочь диктатуру!”.

Кроме того, П.СИМОНЕНКО также сообщил, что сразу после выборов КПУ намерена инициировать референдум по вопросу выражения недоверия Президенту Виктору ЮЩЕНКО, вступлению Украины в НАТО и статусу русского языка.