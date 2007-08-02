Мороз шантажирует Януковича отставкой

Спикер Верховной Рады Украины Александр Мороз не исключил выхода СПУ из коалиции, если договоренности по поводу проведения внеочередной сессии парламента, достигнутые во время встречи с лидером Партии Регионов Виктором Януковичем, не будут соблюдены, сообщает сайт СПУ. «Я не собираюсь никого заманивать в сессионный зал», – сказал Мороз.

По словам Александра Мороза, для объявления о выходе одного из субъектов коалиции не надо проводить специального заседания Верховной Рады: через 30 дней коалиция автоматически прекращает существование, а Кабинет министров уходит в отставку.

Александр Мороз не исключил, что после такого решения СПУ, министры-социалисты напишут заявления об отставке.

«На выборы можно идти по-разному, можно быть представителями правительства, а можно и быть представителями правительства в отставке, если коалиция не работает, поэтому это можно рассматривать как вариант», – сказал Мороз.