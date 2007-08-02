Мороз шантажирует Януковича отставкой
Лидер СПУ рассказал, как сделает это
Спикер Верховной Рады Украины Александр Мороз не исключил выхода СПУ из коалиции, если договоренности по поводу проведения внеочередной сессии парламента, достигнутые во время встречи с лидером Партии Регионов Виктором Януковичем, не будут соблюдены, сообщает сайт СПУ. «Я не собираюсь никого заманивать в сессионный зал», – сказал Мороз.
По словам Александра Мороза, для объявления о выходе одного из субъектов коалиции не надо проводить специального заседания Верховной Рады: через 30 дней коалиция автоматически прекращает существование, а Кабинет министров уходит в отставку.
Александр Мороз не исключил, что после такого решения СПУ, министры-социалисты напишут заявления об отставке.
«На выборы можно идти по-разному, можно быть представителями правительства, а можно и быть представителями правительства в отставке, если коалиция не работает, поэтому это можно рассматривать как вариант», – сказал Мороз.