Тимошенко говорит, что обошлось без ультиматумов

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что впоследствии на основе БЮТ будет создана единая партия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам во время проведения дежурного этапа VIII съезда ВО “Батьківщина”.

По ее словам, “Батьківщина” не поднимала перед своим партнерами – партией “Реформы и порядок” и Украинской социал-демократической партией - в ультимативной форме вопрос о формировании единой партии.

“Мы не ставили условия, требования, ультиматум вливать все в одну партию”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, если ПРП и УСДП когда-то действительно примут для себя решение о создании единой партии на основе БЮТ, то “значит так и будет”.

“Но все процессы должны происходить исключительно эволюционно”, - сказала лидер БЮТ.

В свою очередь, лидер ПРП Виктор ПИНЗЕНИК отметил, что в Украине должны происходить процессы консолидации демократических сил.

“Я думаю, что мы найдем общую позицию”, - сказал он.

В то же время, лидер Украинской социал-демократической партии Евгений КОРНИЙЧУК отметил, что решения о создании единой партии на основе БЮТ должны принять на своих съездах все политические силы, входящие в Блок Юлии Тимошенко.

“Но, я думаю, что мы в ближайшее время такое решение примем”, - сказал он.