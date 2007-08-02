Команда Ющенко в список НСНУ не попала

V съезд политической партии «Народный Союз Наша Украина» утвердил список кандидатов в народные депутаты в избирательный список блока «Наша Украина – Народная самооборона».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 468 делегатов, против – 33, воздержались – 67.

Выступая на съезде, лидер НСНУ В.КИРИЛЕНКО отметил, что список сформирован в алфавитном порядке, и после утверждения его на съезде ни один кандидат не будет добавлен.

По его словам, в списке, за небольшим исключением, нет руководителей областных государственных администраций, которые будут проводить политику Президента в регионах и будут следить за соблюдением законов во время выборов.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что в списке также нет людей из команды Президента.

По его словам, очередность кандидатов в списке будет определена на заседании политсовета НСНУ 6 августа перед межпартийным съездом.

В избирательный список НСНУ вошло 388 кандидатов, в частности, лидер НСНУ Вячеслав КИРИЛЕНКО, народная артистка Украины Оксана БИЛОЗИР, лидер группы “Океан Эльзы” Святослав ВАКАРЧУК, президент информационного агентства УНИАН Ирина ГЕРАЩЕНКО, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, советник Президента Николай ЖУЛИНСКИЙ, представитель главы государства в Верховной Раде V созыва Роман ЗВАРИЧ, председатель Житомирской ОГА Юрий ПАВЛЕНКО, секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Татьяна МОКРИДИ, директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН, председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ, советник Президента Владимир ШАНДРА, заместитель председателя Харьковского ОГА Ярослав ЮЩЕНКО, народные депутаты V созыва Ольга ГЕРАСИМЮК, Юрий ЕХАНУРОВ, Павел ЖЕБРИВСКИЙ, Эдуард ЗАЙНАЛОВ, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Ксения ЛЯПИНА, Александр ОМЕЛЬЧЕНКО и Петр ЮЩЕНКО.