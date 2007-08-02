Кириленко обещает все поднять

Лидер политической партии «Народный Союз Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО обещает, социальная политика блока «НУ-НС» будет базироваться на социальных инициативах Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на третьем этапе V съезда НСНУ.

В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что социальная политика блока «НУ-НС», а в будущем парламентской фракции, будет базироваться на социальных инициативах Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Он отметил, что в программе блока «НУ-НС» будет предусмотрено обязательство повысить с 1 января 2008 года пенсии на 35%.

Кроме того, блок “НУ-НС” будет добиваться увеличения государственной помощи при рождении первого ребенка до 12 тыс. грн., второго, – 15 тыс. грн., третьего, – 25 тыс. грн.

По его словам, в случае создания демократической коалиции, новое правительство возьмет на себя обязательство до конца 2008 года увеличить среднюю заработную плату в Украине до 2100 грн.

В.КИРИЛЕНКО также сообщил, что «НУ-НС» будет поддерживать развитие малого и среднего бизнеса и быстрейшее принятие нового Налогового кодекса. Кроме того, по его словам, блок будет поддерживать программы сохранения национальной идентичности и культурно-исторического наследия.