Кириленко обещает, Тимошенко хочет в это верить

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что в новом составе парламента «Наша Украина» не создаст коалицию с Партией регионов и выполнит соглашение о формировании демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам во время проведения очередного этапа VIII съезда Всеукраинского объединения «Батьківщина».

«Я не очень хочу в это верить», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что как Президент, так и «Наша Украина», уже почувствовали на себе, что такое «быть в коалиции с мафией».

При этом, по ее словам, для обеспечения формирования в новом составе ВР демократической коалиции БЮТ на досрочных выборах в парламент должен набрать такое количество голосов избирателей, чтобы обеспечить прохождение в ВР 226 народных депутатов от блока.

Ранее лидер политической партии “Народный Союз Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО обещает, что блок “Наша Украина – Народная самооборона” в Верховной Раде VI созыва будет создавать коалицию только с Блоком Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на третьем этапе V съезда НСНУ.

«С ноября прошлого года «Наша Украина» не ведет и не намерена вести разговор о новой коалиции с Партией регионов», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, “нашеукраинцы” уже имеют “печальный” опыт создания коалиции с этой политической силой, что привело к разочарованию избирателей.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что соглашение об объединенной оппозиции, подписанное между «Нашей Украиной» и БЮТ 24 февраля этого года, и соглашение о создании избирательного блока “НУ-НС”, которое будет подписано сегодня, предусматривает образование коалиции только демократических сил. «Мы будем бороться за создание большинства в составе «НУ-НС»-БЮТ. Именно эти две политических силы, в случае победы, сформируют новое украинское правительство и возьмут на себя ответственность за начало системных изменений к лучшему», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, пропрезидентское большинство позволит главе государства начать выполнять и реализовывать системные экономические, налоговые, бюджетные и конституционные реформы.