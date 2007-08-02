Кинах пытается опять понравиться Ющенко?

Министр экономики Украины Анатолий КИНАХ выступает против продления моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании общественного совета при Министерстве экономики Украины.

По его мнению, продлевать мораторий не стоит, поскольку этим сдерживается формирование системы ипотеки, привлечение инвестиций, в частности в аграрно-промышленный комплекс.

«Сейчас за этот срок, который остался, надо сделать все, чтобы были сделаны реальные шаги по функционированию в Украине современного и прозрачного рынка земли», - сказал А.КИНАХ.

Как сообщал УНИАН, в конце июля т.г. министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК заявил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года может быть продлен.

Как сообщил 31 июля заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, Президент Виктор ЮЩЕНКО не будет поддерживать пролонгацию моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

В Секретариате считают, что надо до начала работы новой Верховной Рады наработать два законопроекта - о государственном земельном кадастре и рынке земли, которые дадут возможность разблокировать вопрос прав собственности на землю.

Справка УНИАН. В настоящее время в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года.

Закон «О государственном земельном кадастре» был принят Верховной Радой 20 марта 2007 года. 13 апреля 2007 года Президент Украины наложил на него вето.

Закон «О рынке земель» был принят в первом чтении 17 июня 2004 года.