Веры Ульянченко не будет в списке Нашей Украины

Глава Киевской областной госадминистрации Вера Ульянченко не будет баллотироваться по списку "Нашей Украины - Народной самообороны" в Верховную Раду.

Об этом она сообщила журналистам перед началом съезда партии "Наша Украина".

По словам Ульянченко, это решение связано с тем, что к ней обращалось много людей с вопросом, не оставит ли она область после этого и не пойдет работать в парламент.

"Я бы хотела остаться на своей должности и продолжить те программы, которые есть. Мне кажется, что и другие губернаторы не вошли в список именно по этим соображениям", - сказала она.

Вместе с тем, по словам губернатора Киевщины, те губернаторы, которые вошли в список партии, приняли это решение на базе просьб партийных организаций.

Отвечая на вопрос об отсутствии в списке некоторых лиц, которые были в руководстве партии, Ульянченко высказала удивление позицией журналистов:

"Интересные вы люди, журналисты. Сначала вы все время говорите, что партия в одних руках и нет роста молодых, говорите о людях, которые оказались в центре скандалов и понизили рейтинг партии, а когда они уступают место молодым, вы спрашиваете – почему".

Ульянченко подчеркнула, что те люди, которых нет в списке, "никуда не ушли и остаются в партии".

Украинская правда