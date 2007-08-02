Партии напергонки утверждают списки

В Киеве начался третий этап V съезда политической партии “Народный Союз Наша Украина”.

Как передает корреспондент УНИАН, на съезде планируется принять решение об образовании избирательного блока политических партий «Наша Украина – Народная самооборона», принять решение об избрании делегатов на межпартийный съезд блока “НУ-НС”, утвердить предложения относительно кандидатов в народные депутаты Украины от НСНУ в избирательный список блока.

Также съезд должен принять решение об образовании единой политической партии национально-демократического направления.

Этот же вопрос рассматривают и третьем этапе ІХ (внеочередного) съезда Украинской народной партии, который также начался в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, делегаты съезда планируют рассмотреть пакет вопросов. В частности об образовании избирательного блока политических партий «Наша Украина – Народная самооборона», принять решение относительно образования единой национально-демократической политической партии, а также утвердить избирательный список УНП в составе избирательного списка блока. Кроме этого, делегаты съезда изберут делегатов на межпартийный съезд блока.

Перед началом третьего этапа съезда лидер УНП Юрий КОСТЕНКО отметил, что в партии велись активные дискуссии о формате ее участия в досрочных выборах. По его словам, УНП, как и раньше, придерживается позиции, что в Украине должна быть создана полноценная правая альтернатива.

Ю.КОСТЕНКО выразил убеждение, что в настоящее время только блок пропрезидентских сил демонстрирует свою приверженность проевропейским ценностям. Учитывая это, по словам лидера партии, УНП идет на выборы в блоке «Наша Украина – Народная самооборона».

«Альтернативы такому решению нет», - подчеркнул Ю.КОСТЕНКО. Вместе с тем он отметил, что на съезде, конечно, будут выражаться разные мнения на эту тему, но окончательное решение примут делегаты съезда.

Съезд УНП проходит в закрытом режиме.

В Киеве начал работу и очередной этап VIII съезда всеукраинского объединения «Батьківщина».

Как передает корреспондент УНИАН, съезд проходит в Украинском доме на Европейской площади. В нем принимают участие 286 делегатов.

Во время съезда планируется принять решение об участии «Батьківщини» в досрочных парламентских выборах 30 сентября в составе Блока Юлии Тимошенко.

Кроме того, предусматривается, что делегаты съезда утвердят список кандидатов в народные депутаты от ВО “Батьківщина”.