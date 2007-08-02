ЖЭКам-потрошителям досталось на орехи от Луценко

“Сегодня людей в первую очередь тревожит вопрос тарифов. С ЖЭКом –потрошителем сегодня невозможно бороться в ни одном городе. Людей больше всего беспокоит то, что за земельный пай дают два мешка высевков, а директор больше любит любовницу, чем выплату зарплаты. Им беспокоит то, что у них забирают рабочие места”, - сказал вчера во время митинга в городе Могилев-Подольский, что на Винниччине, лидер Блока “Наша Украина – Народная самооборона" Юрий Луценко.

“Люди должны жить удобно, безопасно в своей стране, а не искать лучшей жизни где-либо. В Украине нужно навести порядок и обеспечить нормальную жизнь здесь, в нашем доме. Стоит уже сегодня, уже здесь начинать строить нормальную жизнь, дать людям работу, достойную зарплату, пенсию и образование, - отметил Луценко. - Довольно уже “янучарам” нас делить, довольно делать из нас врагов. Людям уже поднадоело играть по их правилам, которые они хотят навязать всем”.

“Сегодня мы услышали людей, мы объединились и признали свои ошибки. Вместе мы начали решительное наступление против преступности и коррупции тех чиновников, которые плевали на народ и забыли свои обещания”, - подчеркнул он.

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