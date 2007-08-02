Шахтер с фермером подвинули Мартынюка из первой пятерки КПУ

КПУ изменит трех кандидатов в депутаты в первой пятерки избирательного списка, по сравнению со списком 2006 г. Об этом РБК-Украина сообщил член КПУ, народный депутат Верховной Рады Украины V созыва Леонид Грач. По его словам, в первой пятерке списка появились три новых человека: Евгений Волынец (шахтер из г. Шахтерска, Донецкая обл.), Марина Перестенко (фермер из АРК), а также Юрий Гайдаев (министр здравоохранения). При этом, в первой пятерке отсутствуют Адам Мартынюк (первый заместитель председателя ВР V созыва), Екатерина Самойлик и Емельян Парубок. Л.Грач также сообщил, что А.Мартынюк будет в списке, но в первую пятерку входить не будет.

КПУ сегодня, 2 августа 2007 г., начала работу внеочередного съезда партии. На съезде планируется рассмотреть проект Предвыборной программы партии, принятой на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК КПУ 28 июля 2007 г. Внеочередной съезд КПУ также рассмотрит персональный список кандидатов в народные депутаты.

РБК-Украина