Тимошенко уже нацелилась формировать новое правительство

У правительства Виктора ЯНУКОВИЧА нет средств на выполнение решения Конституционного Суда, которым возобновлены ряд социальных выплат, потому что оно «активно отмывает средства на избирательную кампанию».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила в среду вечером в эфире «5-го канала».

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что БЮТ помогает людям, которые лишены льгот и поддержки, обращаться во все государственные инстанции и суды.

«Мы будем делать все, чтобы люди эти деньги получили», - подчеркнула лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО пообещала, что после прихода к власти ее правительство найдет необходимые средства и вернет людям социальную поддержку.

При этом она напомнила, что при ее премьерстве поступления в бюджет за короткий промежуток времени возросли на 62%.

Как сообщал УНИАН, 11 июля КС отменил положение закона о государственном бюджете, которые касались прекращения на 2007 год выплаты льгот, компенсаций и гарантий для населения. Это решение касается 21 категории граждан Украины - от чернобыльцев до пенсионеров.

Правительство заявляет, что может реализовать это решение Конституционного Суда только после внесения изменений в закон о госбюджете на текущий год.