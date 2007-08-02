Кириленко хочет вытурить из ВР 150 «лишних»

Наша Украина хочет, чтобы депутатов в парламенте было меньше.

Лидер помаранчевых Вячеслав Кириленко уверен - не 450, а 300 народных избранников должны быть в обновленной Верховной Раде. Кириленко заверяет - такую предвыборную инициативу Нашей Украины поддерживает Президент.

"Уменьшение числа депутатов уже инициировано президентом Украины. И в новой конституции мы будем поддерживать и выдвигать тезис об уменьшении количества депутатов с 450 до 300. И мы считаем, что огромное количество избирателей поддержит такую позицию", - заявил лидер партии Наша Украина.

5 канал