Кириленко хочет вытурить из ВР 150 «лишних»

08:56, 02 августа 2007
Политика
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Говорит, инициативу поддержал Ющенко

Вячеслав Кириленко Наша Украина хочет, чтобы депутатов в парламенте было меньше.

Лидер помаранчевых Вячеслав Кириленко уверен - не 450, а 300 народных избранников должны быть в обновленной Верховной Раде. Кириленко заверяет - такую предвыборную инициативу Нашей Украины поддерживает Президент.

"Уменьшение числа депутатов уже инициировано президентом Украины. И в новой конституции мы будем поддерживать и выдвигать тезис об уменьшении количества депутатов с 450 до 300. И мы считаем, что огромное количество избирателей поддержит такую позицию", -  заявил  лидер партии Наша Украина.

5 канал

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