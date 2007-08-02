Тимошенко хочет от Ющенко еще один указ о выборах

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко предупреждает о возможности фальсификации результатов досрочных выборов через голосование "на дому".

Об этом она заявила в среду в эфире 5 канала.

"Я не разделяю оптимизма президента (относительно честной борьбы на выборах), так как прекрасно знаю, что происходит в Луганской и Донецкой области с подсчетом голосов. Там в подсчете практически черная дыра", - сказала лидер БЮТ.

Тимошенко сообщила о намерении БЮТ на днях обратиться в международные организации, которые наблюдают за честными выборами, и к президенту относительно необходимости разъяснения правовых оснований для голосования на дому.

"Если политические силы хотят честных выборов, то нужно выдать указ президента, который объясняет, что означает голосование на дому", - заметила лидер БЮТ.

"Хотелось бы, чтобы президент, если он действительно будет защищать честные выборы, разъяснил, что только когда есть медицинская справка, только тогда человек может голосовать на дому. Иначе голосование на дому станет мощнейшей моделью фальсификаций на этих выборах", - добавила она.

Вместе с тем Тимошенко категорически опровергла возможность создания коалиции с Партией регионов:

"Наша политическая сила не будет иметь коалиции с Партией регионов. Мы считаем Партию регионов не политической силой, а практически мафией, которую нам в наследство оставил Леонид Кучма. Поэтому никаких коалиций с этой политической силой не будет".

Украинская правда