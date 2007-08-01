Тимошенко: в случае победы БЮТ газ будет поставляться по приемлемым ценам

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что в случае прихода ее команды к власти в Украину будет поставляться российский газ по приемлемым ценам.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время пресс-конференции, передает корреспондент УНИАН.

По словам Ю.ТИИМОШЕНКО, ее команда приложит все усилия, чтобы в судебном порядке обеспечить выполнение соглашения, которое было подписано ранее, относительно снабжения до 2010 года в Украину российского газа. “Мы сделаем все, чтобы соглашение было выполнено”, - сказала лидер БЮТ. Кроме того, по ее словам, будет делаться все, чтобы процесс снабжения газа проводился без посредников. “Никаких посредников не будет. Будут прямые международные соглашения”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, на сегодняшний день такое критическое состояние в вопросе снабжения газа предопределено тем, что “украинские политики игрались в поддавки”. “Мы поставим все на свои места”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.