Наталья Витренко о цене рабочей силы, ЕЭП, СОТ, НАТО и компромиссах

Лидер ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО считает, что главным вопросом нынешней избирательной кампании является решение проблемы перехода Украины к дорогостоящей рабочей силе. Об этом она заявила на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопросы журналистов.

«Самый главный вопрос этой избирательной кампании – переход на модель дорогостоящей рабочей силы», - сказала она, подчеркнув при этом, что решение данного вопроса напрямую связано с вхождением Украины в Единое экономическое пространство.

В противном же случае, уверена лидер ПСПУ, это может грозить дальнейшим обнищанием украинского народа, его деградацией. В контексте сказанного Н.ВИТРЕНКО отметила, что решение вопроса о достойной оплате труда, а также вхождение в ЕЭП повлечет за собой формирование нормального бюджета страны, решение социальных вопросов.

ПСПУ не намерена входить в коалицию в будущем парламенте, если политические силы – участники коалиции задекларируют вступление страны в НАТО и ВТО.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили лидеры ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО и Владимир МАРЧЕНКО, отвечая на вопросы журналистов.

«Если исходить из реалий, что перспектива попадания ПСПУ в парламент реальна, то ПСПУ представит в ВР абсолютно четкую программу… Но никакого блокирования по курсу прозападному, вступления в НАТО и ВТО не будет», - заявил В.МАРЧЕНКО, добавив при этом, что ПСПУ может рассматривать формирование коалиции в случае, если другие политические партии, прошедшие в парламент, будут отстаивать ее позиции, а именно: вступление в Единое экономическое пространство, придание русскому языку статуса второго государственного и отказ от вступления в НАТО.

В свою очередь, Н.ВИТРЕНКО заверила, что партия не пойдет на компромиссы «во благо какой-то коалиции».