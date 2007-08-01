Тимошенко: БЮТ получит 226 мандатов в новом составе ВР

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что ее политическая сила получит 226 мандатов в новом составе Верховной Рады.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент УНИАН.

“Я надеюсь, что мы получим 226 голосов, чтобы нам не пришлось долго искать компромиссы, и это нам даст шанс быть самодостаточными”, - сказала она.

В тоже время, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, такое ее заявление не означает, что БЮТ откажется формировать коалицию с демократическими силами в новом составе Верховной Рады. “Это не будет означать, что мы не будем объединяться с другими демократическими силами”, - сказала она.

Комментируя сегодняшнее обнародование еще одного указа Президента о проведении досрочных выборов 30 сентября, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что он является своевременным. По ее словам, без этого указа невозможно было бы начать предвыборную кампанию, которая бы отвечала действующему законодательству. Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что как только БЮТ будет зарегистрирован Центризбиркомом, она сразу начнет посещать регионы для проведения предвыборной агитации. Она также сообщила, что в этом году еще не была в отпуске. “Ни один нормальный политик не отдыхает во время избирательной кампании”, - сказала она.