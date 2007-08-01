Тимошенко о своём будущем премьерстве, новых министрах и Морозе

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что должность премьер-министра для неё не самоцель.

Об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции, передает корреспондент УНИАН.

“Не в должности дело”, - сказала Ю.Тимошенко. По её словам, если бы речь шла исключительно об этом, то её политическая команда “так или иначе была бы при должностях”.

Ю.Тимошенко отметила, что главная цель проведения досрочных выборов – это смена политических элит. “Кто бы не победил, политикум будет другим”, - сказала она. При этом, по словам Ю.Тимошенко, изменять политическую ситуацию будут не только политики, но и простые граждане Украины.

В то же время она отказалась ответить на вопрос, на какие именно должности в новом правительстве будет претендовать БЮТ. По словам Ю.Тимошенко, сначала необходимо сформировать коалицию, а затем уже говорить об определенных должностях и персоналиях. При этом, она отметила, что министрами должны быть специалисты в конкретных областях.

Комментируя заявление председателя ВР V созыва Александра МОРОЗА об отсутствии правовых оснований для проведения досрочных выборов, Ю.Тимошенко отметила, что когда слышит подобные заявления, то на ум приходит пословица: ”Не тратьте, куме, силы, спускайтеся на дно”. Она отметила, что из-за позиции А.Мороза на сегодняшний день такой политической силы как СПУ на политической арене просто не существует.