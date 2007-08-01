Тимошенко: избирательная кампания будет жесткой и агрессивной

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО прогнозирует, что избирательная кампания по проведению досрочных выборов в Верховную Раду Украины будет достаточно жесткой и агрессивной. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, “кампания будет очень острой и достаточно агрессивной”.

При этом лидер БЮТ отметила, что сегодня большое количество политиков до сих пор считают, что “грязью можно потопить оппонентов”. Она считает, что эта практика будет продолжена и во время нынешних досрочных выборов.

Отвечая на вопрос, собирается ли БЮТ подписать соглашение со своими союзниками о ненападении во время избирательной кампании, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что этот вопрос не нуждается в дополнительных соглашениях. “Ничто дополнительно не нужно подписывать, поскольку уже подписано соглашение о создании коалиции”, - сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что ее политическая сила не будет применять “черный PR” по отношению к своим оппонентам и союзникам во время кампании. “Наша команда таких шагов не будет делать”, - сказала она. В то же время, если какая-то политическая сила перейдет к таким действиям, то “пусть это будет на совести каждой команды”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО

Она также выразила надежду, что союзники БЮТ все же “продемонстрируют честь и достоинство” и не будут прибегать к грязным шагам.