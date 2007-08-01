ЦИК не будет объявлять начало избирательной кампании

Центральная избирательная комиссия не планирует принимать отдельное постановление о начале избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ журналистам на пресс-конференции.

По его словам, сегодня члены ЦИК обсуждали этот вопрос, и практически единогласно решили, что такое постановление не нужно. В.ШАПОВАЛ сказал, что такое решение было принято в связи с тем, что, по его мнению, дата начала кампании и без решения ЦИК является очевидной. Как пример он привел последний указ Президента относительно проведения досрочных выборов, в соответствии с которым ЦИК поручается, начиная со 2 августа, обеспечить проведение избирательной кампании.

«ЦИК – это не тот орган, который может отменить такое предписание», - сказал В.ШАПОВАЛ.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, В.ШАПОВАЛ добавил, что завтра, то есть в день начала избирательной кампании, ЦИК соберется на заседание, на котором планируется принять целый ряд постановлений. При этом В.ШАПОВАЛ отказался рассказать, какие именно постановления планируется принять.

Как сообщал УНИАН, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, комментируя сегодняшний указ Президента, заявил, что начало избирательной кампании зависит от решения, которое должна принять Центральная избирательная комиссия.

«Если считать абстрактно теоретически этот указ законным, то завтра появляется право у политических партий выдвигать своих кандидатов и ЦИК может объявить о начале избирательной кампании. Практически завтра мы увидим решение ЦИК, если оно будет», - отметил министр.