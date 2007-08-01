НСНУ до завтрашнего съезда должна решить три вопроса

В Киеве началось заседание политсовета политической партии «Народный союз «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе заседания, как предусмотрено повесткой дня, планируется рассмотреть три вопроса: об утверждении проекта повестки дня ІІІ заседания V съезда НСНУ 2 августа этого года, о проектах решения ІІІ заседания V съезда НСНУ 2 августа этого года, о предложениях относительно кандидатов в народные депутаты Украины от НСНУ в избирательный список блока «Наша Украина – Народная самооборона».

Докладывает по всем трем вопросам лидер НСНУ Вячеслав КИРИЛЕНКО.