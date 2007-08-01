Новый имидж Анны Герман
15:50, 01 августа 2007Политика
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На "пати" молодых регионалов представитель "старой" (в смысле, проверенной) гвардии опробовала новый имидж. Более блондинистый и более сексуальный...
Молодые и не очень регионалы в канун съезда Партии регионов устроили "пати". В этом году съезд "Молодежи регионов" пытался свести официальность к минимуму с помощью ребят из "Comedy club" и девушек в коротеньких шортиках на подтанцовках.
Но не только...
|Такой Анна Герман появилась на съезде
|А такой она посещала заседание Верховной Рады
Украшением съезда стал также новый имидж регионалки Анны Герман. Более блондинистый и более сексуальный.
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На улице было достаточно прохладно, и регионалка нарядилась в черное платье приличной толщины, пишет Tablo ID. Возможно, это помогло согреться, но и только... Невзирая на то, что сама Герман выглядела раскованной и не акцентировала внимание на свем внешнем виде, некоторые мужчины реагировали довольно заметно...
|Михаил Чечетов и молодой регионал Пинчук в компании Анны Герман
Фото Tablo ID и УНИАН
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