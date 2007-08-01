Новый имидж Анны Герман

Молодые и не очень регионалы в канун съезда Партии регионов устроили "пати". В этом году съезд "Молодежи регионов" пытался свести официальность к минимуму с помощью ребят из "Comedy club" и девушек в коротеньких шортиках на подтанцовках.

Но не только...

Украшением съезда стал также новый имидж регионалки Анны Герман. Более блондинистый и более сексуальный.

На улице было достаточно прохладно, и регионалка нарядилась в черное платье приличной толщины, пишет Tablo ID. Возможно, это помогло согреться, но и только... Невзирая на то, что сама Герман выглядела раскованной и не акцентировала внимание на свем внешнем виде, некоторые мужчины реагировали довольно заметно...

Фото Tablo ID и УНИАН